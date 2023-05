"Oggi sul QN abbiamo messo al centro le priorità del governo: da una parte la crisi idrica, dall’altra il rischio idrogeologico. Serve intervenire per costruire, riparare e migliorare tutte le strutture che devono contenere e gestire l’acqua, anche per riutilizzarla in industria o agricoltura: come Mit abbiamo già messo sul tavolo più di 100 milioni - che sono solo una prima tranche - di cui oltre 13 per l’Emilia-Romagna, destinati a interventi urgenti sul Canale Emiliano-Romagnolo. Purtroppo, paghiamo decenni di troppi "no" che hanno bloccato e danneggiato il Paese a tutti i livelli: basti pensare alla pulizia del letto dei fiumi o alle dighe, che necessiteranno di ulteriori fondi e procedure rapide. Non possiamo perdere tempo, vanno accelerati gli interventi".

Lo scrive su Facebook il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini.