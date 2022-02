Ernesto Magorno, senatore di Italia Viva, sui suoi canali social ha ricordato la Giornata delle Foibe.

Oggi è il “Giorno del Ricordo”, istituito nel 2004 dal Parlamento per ricordare quella che il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha definito “una sciagura nazionale alla quale i contemporanei non attribuirono – per superficialità o per calcolo – il dovuto rilievo”. Furono più di ventimila, gli italiani che le milizie della Jugoslavia di Tito torturarono, assassinarono e gettarono nelle Foibe. Abbiamo il dovere di ricordare, soprattutto alle giovani generazioni, la terribile sofferenze cui furono sottoposti gli italiani d’Istria, Dalmazia e Venezia Giulia sotto l’occupazione jugoslava. Per questo oggi, sui nostri canali social condivideremo video e testimonianze per celebrare questa giornata.