"“Finirete tra le braccia di Magi”. Leggo su @DomaniGiornale che l’ex ministro #Fioroni avrebbe chiamato alcuni deputati di @Azione_it per avvisarli in vista delle europee. Non so cosa farà il partito di Calenda, ma rassicuro Fioroni: @Piu_Europa non è interessata ad alcun centrino “purchessia”. Piuttosto, in vista delle europee, stiamo lavorando per dare voce a tutti quelli che credono nella laicità, nel riformismo, nella responsabilità verso le nuove generazioni, nella scienza e nell’avanzamento dei diritti civili. Perché sarà pur vero che mi chiamo Magi, come i Re Magi, ma di certo non faremo le statuine del presepe. La nostra stella polare è la laicità". Lo scrive su Twitter Riccardo Magi, segretario di Più Europa.

