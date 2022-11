"La legislatura era già iniziata con gli insulti della Meloni a Conte in Parlamento. Ora il Ministro della Difesa Crosetto, che evidentemente non gradisce il nostro stop a guerra e armi, sbotta in televisione contro il Presidente Conte. È accettabile tutto ciò?". Lo scrive sui social il Movimento 5 Stelle, in merito al fuori onda pubblicato da Striscia la Notizia.