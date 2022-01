"Il punto, Giuseppe, e sai che te lo dico con rispetto ma con schiettezza, è che con certa gente ci governate assieme. Coloro che hanno dato indicazione di voto contraria a tale (sacrosanto) emendamento, si siedono accanto ai Ministri a 5 stelle nel Consiglio dei ministri. hanno votato con loro l'ignobile salva-ladri, hanno avallato una finanziaria risibile sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo, hanno approvato il DL concorrenza che mette ancor più in pericolo la ripubblicizzazione dell'acqua. Quando dissi "con i renziani neppure un caffè" intendevo neppure un caffè. Non certo governarci insieme. Io ci ho provato in ogni modo ad avvertirvi 11 mesi fa della pericolosità della strada che il Movimento ha deciso di intraprendere. Pericolosità in primis per l'interesse generale e poi per il futuro del Movimento stesso. Saluti ed in bocca al lupo".

Con questo commento Alessandro Di Battista replica in un commento al post pubblicato oggi su Facebook dal leader del M5s Conte in merito alla bocciatura dell'emendamento, avanzato proprio dai pentastellati, che avrebbe esteso alle parafarmacie la possibilità effettuare tamponi rapidi.