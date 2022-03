"Nessuna forza politica in questi anni si è impegnata per cambiare il Paese come il M5S. Vivere di rendita non fa per noi. C’è ancora tanto da fare su lavoro, welfare, ambiente, legalità. Lavorare per il bene comune significa impegnarsi ogni giorno. Noi non smetteremo mai di farlo". Così su Twitter Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle.

