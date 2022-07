"Si è avviato un ragionamento sull’ipotesi del terzo mandato che si sarebbe dovuto fare serenamente, invece è finita che sono diventato io il pomo della discordia".

Così, oggi sul Corriere della Sera, Giancarlo Cancelleri, candidato due volte alla presidenza della Regione Sicilia, viceministro alle Infrastrutture dell’esecutivo Conte II, e oggi sottosegretario del governo Draghi.

Vittima sacrificale? "Non c’è nessuna vittima di una regola. Una regola è tale perché appartiene a un movimento che la vuole tenere - spiega Cancelleri. Non sono un problema ma la soluzione. La mia storia parla da sé: sono sempre stato a servizio del M5S e lo sarò sempre. E da domani sarò in pista per Barbara Floridia". Amareggiato? "No, molto motivato. Si può fare politica in tanti modi. Ieri mi sono preso una giornata di riposo ma dopo 24 ore si riparte con più passione di prima".