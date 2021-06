Luciano Nobili, deputato di Italia Viva, su Twitter si è così espresso sul premier. "'Per me è un onore condividere la tribuna con il premier Draghi. Quando parla nei consigli europei tutti stiamo zitti e ascoltiamo'. Le parole di Pedro Sanchez. Niente da aggiungere. Qualcuno ha nostalgia di Conte e Casalino? Noi no. Ne valeva la pena".