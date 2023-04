"Sono profondamente addolorata per la tragica scomparsa di Barbara Capovani, la psichiatra aggredita all'uscita dell’ospedale Santa Chiara di Pisa. È inaccettabile morire per aver svolto la propria professione". Lo scrive su Twitter Beatrice Lorenzin, senatrice del Pd. "Purtroppo le aggressioni a medici e personale sanitario sono diventate fatti di cronaca sempre più comuni. La sicurezza e il benessere dei nostri medici, infermieri e operatori è una priorità in ogni presidio sanitario ed è necessario il massimo impegno delle istituzioni. Sono vicina alla famiglia e ai colleghi della dottoressa Capovani", ha aggiunto.