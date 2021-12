"Questa mattina, poco fa, ho fatto visita natalizia alla clinica pediatrica #DeMarchi di #Milano in via della Commenda. Ha voluto portare alcuni doni, libri, ai giovanissimi pazienti della clinica e ho mandato idealmente gli auguri di un buon #Natale alle loro famiglie.

Allo stesso tempo ne ho approfittato per estendere i miei auguri e il ringraziamento ai medici e a tutto il personale sanitario al lavoro in questo giorno di festa presso la clinica così come nei reparti e nei centri vaccinali di #RegioneLombardia" Lo scrive su Facebook la vicepresidente di regione Lombardia Letizia Moratti