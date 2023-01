"Per Berlusconi è "fondamentale vincere la Lombardia", per me è fondamentale riformare la sanità: più medici di medicina generale, più lavoratori delle professioni sanitarie, liste d'attesa più corte. L'equazione "Se vuoi essere curato devi pagare" deve finire". Lo scrive su Twitter il candidato del Pd alla presidenza della Regione Lombardia, Pierfrancesco Majorino.