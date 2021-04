Da lunedì 12 aprile la Lombardia torna in fascia arancione. "Dopo 28 giorni di limitazioni da fascia rossa - spiega il governatore Attilio Fontana - iniziamo quel graduale ritorno alla normalità che comportamenti responsabili e vaccinazioni renderanno più vicino. Non sprechiamo questa grande opportunità, osserviamo tutte le regole che consentono di tenere sotto controllo la diffusione del virus. Non abbassiamo la guardia, rispettiamo il distanziamento e gli isolamenti qualora si verifichi un contagio".