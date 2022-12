"Scelta di PD e Majorino di cambiare la coalizione che lo aveva inizialmente scelto e stringere alleanza con M5S è un errore politico ed elettorale a cui +Europa non parteciperà, come avevamo chiarito dal primo minuto. Con i populisti in Lombardia non si vince non si governa". È il tweet di Benedetto Della Vedova, segretario di +Europa.