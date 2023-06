"L'Europa per anni ha pagato gli agricoltori per non coltivare e i pescatori per non pescare. Noi vogliamo ribaltare questa visione e far tornare centrali agricoltura e pesca". Così su Twitter Francesco Lollogribigida, ministro dell'agricoltura e della sovranità alimentare. "Per anni i nostri pescatori ed agricoltori sono stati portati a non pescare e non coltivare, in nome di politiche ambientali che non hanno portato benefici all'ambiente e alla nostra economia, rischiando di minare il nostro modello di qualità: è tempo di invertire questa visione", ha aggiunto.