"Il prodotto italiano è un'eccellenza nel mondo. Quello che davvero ci allarma sono degenerazioni di cui nessuno parla, come la produzione di carne in laboratorio. Noi di Fratelli d'Italia avevamo firmato delle petizioni per contrastare questa aberrazione. Questo è l'impegno che abbiamo preso in campagna elettorale e che intendiamo interpretare". Così il ministro dell'Agricoltura e della Sovranità Alimentare, Francesco Lollorigida.

