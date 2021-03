"Anche la prossima settimana la #Liguria resterà in zona arancione. Non è una gara, come ho sempre detto, ma è giusto sottolineare che siamo l’unica regione del nord Italia a rimanere in questa fascia di colore, circondati da regioni rosse". A scriverlo, il presidente della Liguria Giovanni Toti.

— Giovanni Toti (@GiovanniToti) March 27, 2021