"Nella settimana tra il 13 e il 19 settembre, con questo ritmo di somministrazioni, in Liguria arriveremo all’80% di vaccinati almeno con una dose. Il primo step per raggiungere quell’immunità di massa indispensabile per sconfiggere il virus". Lo ha scritto su Twitter il governatore della Regione Liguria, Giovanni Toti.

Nella settimana tra il 13 e il 19 settembre, con questo ritmo di somministrazioni, in #Liguria arriveremo all’80% di vaccinati almeno con una dose. Il primo step per raggiungere quell’immunità di massa indispensabile per sconfiggere il virus.



Leggi https://t.co/Tu5D07Y4ta — Giovanni Toti (@GiovanniToti) September 3, 2021