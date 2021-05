"Buonasera amici, chiudiamo questa settimana con un nuovo record di vaccinazioni: abbiamo somministrato 82.585 dosi, con una media di quasi 12 mila al giorno, e siamo arrivati a 941.094 vaccini fatti, pari al 97% di quelli consegnati. Da martedì 1 giugno bar e ristoranti potranno servire i clienti anche all’interno dei locali e dal 7 giugno la Liguria tornerà quasi completamente alla normalità con il passaggio in zona bianca, grazie ai dati della pandemia che sono in continuo miglioramento. Da domani alle 23 sulla piattaforma online riapriranno le prenotazioni volontarie per un altro open day AstraZeneca e Johnson per tutti gli over 18 e siamo certi che anche questa volta la risposta dei giovani sarà importante: la Liguria ha voglia di tornare alla normalità" così su Facebook il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti