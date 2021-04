"Buona Pasqua dal centro vaccinale della Spezia, sede ex Fitram, dove anche oggi le somministrazioni vanno avanti a pieno ritmo. Sono venuto a fare gli auguri e a ringraziare medici, infermieri e tutto il personale che con il loro impegno e i loro sacrifici ci stanno aiutando in questo enorme sforzo per mettere al sicuro con i vaccini i cittadini più a rischio: la Liguria non si ferma!" lo scrive su Facebook il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti