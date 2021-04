"Buona Pasqua a tutti! Una Pasqua purtroppo ancora diversa dalle altre per il secondo anno. Anche oggi non ci siamo fermati: i centri di vaccinazione hanno lavorato e ringrazio tutti coloro che hanno trascorso la festa impegnati per la nostra salute. Nonostante la stanchezza la maggior parte di noi sta rispettando le regole e sono certo che ripartiremo presto e con più slancio di prima" lo ha scritto su Facebook il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti. Di seguito il video con i dati sui contagi nella regione: