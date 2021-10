"Un altro aiuto concreto per il nostro turismo: come Regione abbiamo stanziato 7,5 milioni per i bonus assunzionali in questo settore fondamentale per la nostra regione, che può dare lavoro a tanti giovani.

In vista dell’inverno vogliamo che la ripartenza eccezionale che abbiamo registrato in questa estate post lockdown non si fermi, perché la Liguria ha molto da offrire in tutte le stagioni.

Con questi nuovi fondi non solo sosteniamo il settore che forse più di altri ha sofferto negli ultimi 2 anni di pandemia ma soprattutto aiutiamo tanti giovani disoccupati a inserirsi nel mondo del lavoro, attraverso corsi di formazione mirati.

La Liguria che riparte dalle sue eccellenze e dai suoi giovani è la Liguria che vuole tornare a crescere!" Lo scrive su Facebook il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti