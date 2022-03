“Salvini è stato il protagonista dell'ascesa straordinaria della Lega. Ma oggi è un caso internazionale e addirittura una garanzia di insuccesso della medesima. È incredibile tuttavia come la tenga in pugno. Evidentemente di cosette da non dire da quelle parti ce ne sono”. Lo afferma Pierfrancesco Majorino, europarlamentare del Pd, su Twitter.