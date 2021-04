"Le barriere acchiappa rifiuti messe dalla @RegioneLazio sul #Tevere e #Aniene funzionano. In meno di un anno e mezzo queste dighe hanno raccolto 6 tonnellate di materiali. Un grande successo soprattutto se si pensa che altrimenti sarebbero finiti in mare. #LazioGreen". Così, in un tweet, il presidente della regione Lazio, Nicola Zingaretti.