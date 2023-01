"Da me e da tutta la Lega un caloroso in bocca al lupo a Francesco Rocca, avvocato e per anni presidente di Croce Rossa Italiana che, dopo il malgoverno di sinistra, dal 13 febbraio porterà una nuova ondata di cambiamento in Regione Lazio assieme a tutto il centrodestra. Avanti tutta!". Così, in una nota sui social, il vicepremier, Ministro dei Trasporti e segretario della Lega, Matteo Salvini.