"Nel Lazio non possiamo ricominciare da capo perché dietro Rocca c’è la peggior classe di dirigente che ha messo a sacco questo Paese e questa Regione. Ora va di moda Meloni, ma votare non può essere una moda, altrimenti la politica rimane solo un bene di consumo". Lo scrive in un tweet Carlo Calenda, leader di Azione.