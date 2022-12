La Stampa oggi in edicola apre così. "L’agonia della Sanità italiana" è il titolo. "La Cina travolta dal Covid: si rischia un milione di morti. Tampone a Malpensa per chi arriva da Pechino" si legge nell'occhiello. "L’inchiesta: 2 anni per un esame, 8 mila medici in fuga. E 5 milioni di cittadini non si curano più" è il catenaccio.

Taglio alto: "Il Reddito di Cittadinanza: «Prof De Romanis, sussidio da salvare» - Prima di cancellarlo serve un'alternativa".

Di lato: "Perché il Qatargate e i nazionalismi possono demolire un’Europa fragile" - "La Russa celebra l’Msi l’ennesima vergogna Bruck: »Via dal Senato»” - "Io a Casal del Marmo e i buchi neri di Salvini su carceri e minori".

Centro pagina: "l ribaltone delle nomine da Enel a Cassa Depositi Leonardo, c’è Cingolani" - "Meloni sente Zelensky «Nuove armi a Kiev e vediamoci a Roma»".