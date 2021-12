Carlo Calenda, leader di Azione, ha contestato Nicola Zingaretti mediante il seguente tweet:

"@nzingaretti come sempre usa le stesse parole di Bettini. Non punto a distruggere ma a costruire una proposta politica riformista che non sia sotto il tacco dei 5S. Che ce ne sia bisogno è dimostrato anche dalle tue dimissioni accompagnate da parole molto più feroci delle mie".