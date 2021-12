"La morte di Davide Giri, studente italiano ucciso a New York, lascia sgomenti. Una vita spezzata ad un ragazzo che stava investendo il proprio tempo e le proprie energie per costruirsi un futuro che, a causa di un assassino, non arriverà mai. Mi auguro che si faccia presto piena luce su questo tragico omicidio. Perché Davide, come tutti i giovani, meritava di vivere e realizzare i suoi sogni. Faccio appello al Governo italiano affinché faccia tutto il possibile per arrivare alla verità: la famiglia del giovane non venga lasciata sola in questo terribile momento. Davide e suoi cari meritano giustizia". Lo ha scritto su Facebook Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia.