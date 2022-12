"È stato per me un onore poter trascorrere del tempo al fianco dei nostri militari in Iraq e portare l’abbraccio e il sostegno dell’Italia agli uomini e alle donne impegnati in missione anche durante le festività. Se la Patria è una madre, allora non può mancare in momenti come questi. Grazie per il vostro lavoro, i sacrifici e la dedizione con cui date lustro alla nostra Nazione. Fieri di voi". È il post su Facebook della premier Giorgia Meloni, che pubblica le foto dela giornata passata con i militari italiani in Iraq.