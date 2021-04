"Al Presidente Stefano Bonaccini la solidarietà del gruppo @Deputatipd per il grave episodio di intimidazione. Fatti del genere vanno condannati senza incertezze. A chi si sta prodigando per tutelare la salute di tutti e per uscire da questa terribile pandemia il nostro pieno sostegno" lo scrive su Twitter Debora Serracchiani, deputata Pd