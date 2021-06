"Come funziona il metodo Report? È semplice: prima si dice una bugia - “l’interrogazione è stata dichiarata inammissibile” - poi si viene smentiti al punto di dover ammettere che era una balla, e infine si taglia tutto e non si manda in onda. Povera Rai, povero servizio pubblico". Lo scrive su Twitter Luciano Nobili di Italia Viva.