"A Palermo per ringraziare la Forestale, il Dipartimento della Protezione Civile, i Vigili del fuoco e tutte le forze dell'ordine per il lavoro svolto nel contrasto agli incendi e per aver salvato vite umane. Il governo continuerà a garantire ogni sforzo a sostegno della Sicilia e delle squadre anti-incendio". Lo scrive il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri, Antonio Tajani su Twitter.