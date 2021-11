"Oltre 200 sbarchi anche oggi, perfino in Sardegna e in Puglia. Mentre per gli italiani continuano i sacrifici per uscire dalla pandemia, subiamo un'invasione senza sosta e senza garanzie sanitarie". E' il tweet di Matteo Salvini, leader della Lega. "Io rischio fino a 15 anni di carcere perché ho difeso l’Italia, mi aspetto che anche l’attuale ministro faccia il proprio dovere", aggiunge.