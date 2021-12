"Quasi 65 mila migranti sbarcati in italia nel 2021 dei quali 35 mila solo a Lampedusa, quasi 9 mila da organizzazioni non governative straniere, oltre 15 mila dalla Tunisia, Paese sicuro. E ora una nuova ondata di sbarchi a Lampedusa con altre 4 Ong straniere, due norvegesi e due tedesche pronte ad attraccare nei porti italiani con oltre 800 migranti".

Lo afferma in un post pubblicato su Facebook il deputato della Lega e Sottosegretario di Stato al Ministero dell'interno, Nicola Molteni.

"3500 rimpatri nel 2021, dimezzati rispetto al 2019, e rotta del Mediterraneo orientale, da Grecia e Turchia, in aumento del 200% con ingressi illegali in Italia soprattutto in Calabria e Puglia. Record di morti e dispersi nel Mediterraneo centrale nel 2021, oltre 1500. Quindi più partenze, più morti e dispersi, più sbarchi e più affari per i trafficanti. Numeri drammatici, contesto allarmante - prosegue Molteni. E un decreto flussi con altri 70 mila ingressi dei quali 30 mila per lavoro subordinato non stagionale. Non si può continuamente attendere l’intervento europeo per difendere confini e frontiere nazionali e comunitarie - aggiunge. Un’altra stagione di immobilismo sul fronte della gestione dei flussi migratori non è accettabile e sostenibile. Serve una visione politica e la soluzione sono i decreti sicurezza di Matteo Salvini" conclude.