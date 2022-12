"Ho richiesto che il Ministro Urso venga in Senato per riferire su #Ilva: non possiamo permetterci che l’acciaieria muoia, il Governo deve predisporre un piano industriale al più presto e dare prospettiva al futuro dei lavoratori". Lo scrive su Twitter Raffaella Paita, presidente del gruppo Azione-Italia Viva al Senato.