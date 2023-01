"Il mio intervento sull'ILVA in risposta a Emiliano. Oggi scopriamo che il Governatore non è contro lo scudo penale, che prima considerava un obbrobrio giuridico. Quindi abbiamo perso 4,2 mld e un accordo blindato con Mittal eliminando lo scudo e ora lo reintroduciamo. Bene così". Così in un video diffuso su Facebook Carlo Calenda, leader di Azione.