"Le decisioni adottate in CdM sul green pass sono in assoluto la pagina più nera e vergognosa nella storia della nostra Repubblica. La Lega non è stata votata dagli Italiani per fare questo. Urge una seria riflessione interna al partito sulla permanenza nel governo Draghi". Lo ha scritto su Twitter Francesca Donato, membro dell'Europarlamento per la Lega.

