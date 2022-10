"Congratulazioni Giorgia Meloni per la formazione del tuo governo! Grande giorno per la destra europea!". Lo scrive sui social il Primo ministro ungherese, Viktor Orban, postando una foto assieme alla neo Presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

Congratulations @GiorgiaMeloni on the formation of your government! Big day for the European Right! pic.twitter.com/QrSElfV5KI