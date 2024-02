"Maggioranza coesa e compatta, come dice Salvini in Senato? È una rissa continua, sul terzo mandato ai governatori, volano botte da orbi tra Fratelli d'Italia e Lega. Il partito di Giorgia Meloni ha pronto lo sfratto per il presidente leghista del Veneto Zaia, Salvini non vuole pretendenti nella Lega. È un crescendo di toni e di minaccia, ed il braccio di ferro continuerà fino alle elezioni europee. La maggioranza ormai litiga su tutto". Lo scrive su X Isabella De Monte, deputata di Iv.