Il Deputato di Italia Viva Marco Di Maio, su Twitter, si è così espresso. "Nei prossimi giorni il governo dovrà urgentemente affrontare la modifica delle regole sulla quarantena per la scuola. Come Italia Viva chiediamo che vengano semplificate. Bisogna evitare quando si può il ritorno alla dad e i disagi per bambini, ragazzi e famiglie".