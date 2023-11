"La sensazione è che questo Governo sia molto bravo nei proclami e poco con le leggi in gazzetta ufficiale. Giorgia Meloni porti in aula la riforma della giustizia e vediamo chi è davvero garantista e chi no! Fatti, non chiacchiere". Lo scrive sui social la senatrice Raffaella Paita, coordinatrice nazionale di Italia Viva.