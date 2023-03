"Oggi, #28 marzo, è la Giornata Nazionale dell'#Endometriosi, una patologia cronica, benigna, che può causare infertilità e che colpisce circa 3 milioni di donne nel nostro paese. Spesso viene diagnosticata in ritardo e può causare forti e invalidanti dolori, abbassando drasticamente la qualità della vita delle donne. I sintomi, quando diventano invalidanti, hanno un impatto molto negativo sulla vita professionale, sociale, familiare e affettiva. In questa giornata in particolare, ma ogni giorno, è importante sostenere le campagne di sensibilizzazione, accrescere la consapevolezza rispetto alla gravità di questa patologia, promuovere la ricerca e il trattamento specifico". Così su Twitter Alessandra Locatelli, ministro per le Disabilità.