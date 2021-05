"La civiltà di una comunità si misura anche da come si assiste ogni persona negli ultimi giorni di vita. Oggi è la #GiornatadelSollievo La scuola di specializzazione in cure palliative e il rafforzamento delle reti per la terapia del dolore sono un primo passo sulla strada giusta". Lo scrive Roberto Speranza su Twitter.

