Gaia Tortora, giornalista LA7, ha pubblicato il seguente tweet:

"Riflessione. Forse non funziona più" votate contro i fascisti o contro i comunisti.Votate altrimenti arrivano i cattivi. Votate perché noi siamo il futuro". Candidati improbabili. Classe dirigente inesistente. Credibilità ai minimi. Progetti zero. Come l'affluenza.Come la politica".