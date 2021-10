Sono "numerose le urgenze di fronte alle quali ci troviamo e le risposte non sono più procrastinabili". Lo ha dichiarato Sergio Mattarella durante il brindisi in occasione del pranzo in onore dei Capi di Stato e di Governo e delle altre Personalità che partecipano al Vertice G20. E, aggiunge il presidente della Repubblica, "la pandemia ha reso evidente, in maniera drammatica, che nessuno a prescindere dalle dimensioni della sua economia è in grado di affrontare, da solo, problemi che riguardano la condizione generale dell’umanità".