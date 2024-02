"“La vicenda del Frecciarossa Roma-Sanremo, con l’accordo tra la Rai e Trenitalia è una vergogna sulla quale andremo fino in fondo, una presa in giro per la Liguria e per l’Italia. L’ad di Trenitalia Luigi Corradi, lo stesso della vicenda Lollobrigida, si dovrebbe vergognare per come sono gestite le ferrovie in Liguria e per aver preso in giro tutti i liguri e i cittadini italiani, e quindi si dovrebbe dimettere”. Salvini ha ammesso di essere stato scavalcato e tenuto all’oscuro della vicenda, decidono tutto Meloni e Lollobrigida. Se Corradi deve dimettersi, anche Salvini ne tragga le sue conseguenze: sia lui a chiederne le dimissioni.

Sarebbe un sussulto di dignità. Ne ho parlato oggi con @ilriformista, che ne pensate?". Così la coordinatrice nazionale di Italia Viva, Raffaella Paita, riportando la sua intervista a 'Il Riformista'.