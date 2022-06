Nicola Fratoianni, leader di Sinistra Italiana, ha pubblicato il seguente tweet:

"Le concessioni al dittatore #Erdogan per far entrare nella #Nato #Svezia e #Finlandia avranno una vittima sacrificale: i #Curdi, coloro che abbiamo usato per battere Il terrorismo islamista. È la svendita dei valori occidentali, tanto sbandierati in questi tempi".