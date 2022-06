Nicola Fratoianni, leader di Sinistra Italiana, ha pubblicato il seguente tweet:

"L’irrefrenabile sacerdote del campo solitario, cioè #Calenda, non ferma davanti a nulla: paladino del #nucleare a tutti i costi. Risponde ad @europaverde_it non nel merito ma sbandierando il suo albero genealogico e benedicendo. Non c’è che dire arguto, davvero arguto…".