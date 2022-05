Nicola Fratoianni, esponente quota Sinistra Italiana, ha pubblicato il seguente tweet:

"L’appello è un contributo importante per dare forza a punto di vista pacifista e d’iniziativa diplomatica che è ben presente nell’opinione pubblica. E insistiamo: il Parlamento sia messo in condizione di esprimersi sui prossimi atti del governo, no all’invio delle armi".