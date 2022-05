Nicola Fratoianni, leader quota Sinistra Italiana, ha pubblicato il seguente tweet:

"In alcune zone d’Italia gli ospedali sono spesso ridotti così, come il #prontosoccorso del #Cardarelli di #Napoli. Si dovrebbe intervenire, ma non ci sono i soldi i soldi. Evidentemente devono metterli da parte per l’aumento delle #spesemilitari. Sipario".